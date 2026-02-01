Ciné-Lot à Esclauzels: Les enfants vont bien Esclauzels
samedi 7 février 2026.
Ciné-Lot à Esclauzels: Les enfants vont bien
Le Bourg Esclauzels Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
SYNOPSIS
Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu'à la gendarmerie Jeanne comprend qu'aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…
Le Bourg Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
SYNOPSIS:
On a summer evening, Suzanne, accompanied by her two young children, pays an impromptu visit to her sister Jeanne
