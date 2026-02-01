Ciné-Lot à Esclauzels: Les enfants vont bien

Le Bourg Esclauzels Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

SYNOPSIS

Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne

SYNOPSIS

Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu'à la gendarmerie Jeanne comprend qu'aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…

.

Le Bourg Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SYNOPSIS:

On a summer evening, Suzanne, accompanied by her two young children, pays an impromptu visit to her sister Jeanne

L’événement Ciné-Lot à Esclauzels: Les enfants vont bien Esclauzels a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CVL Lalbenque Limogne