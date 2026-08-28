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AGENDA · Sainte-Maxime

Ciné mini-pitchouns la sorcière dans les airs Cinéma Le Pagnol Sainte-Maxime

mardi 20 octobre 2026 · Cinéma Le Pagnol · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cinéma Le Pagnol
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Ciné mini-pitchouns la sorcière dans les airs

Cinéma Le Pagnol 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-21 11:00:00

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-27 2026-10-28

Une joyeuse sorcière entraîne petits et grands dans une aventure tendre et malicieuse, inspirée de Donaldson et Scheffler.
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Cinéma Le Pagnol 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

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English : Mini-movie for kids: the witch in the air

A cheerful witch takes kids and adults alike on a sweet and mischievous adventure, inspired by Donaldson and Scheffler.

L’événement Ciné mini-pitchouns la sorcière dans les airs Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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