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Ciné Mortel La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire

Ciné Mortel La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire vendredi 22 mai 2026.

Lieu : La Ruche d'Idées

Adresse : 292 Rue du Chai

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Ciné Mortel

La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

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La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76  accueil@ruche-didees.com

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English :

L’événement Ciné Mortel Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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