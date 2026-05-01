Ciné opéra Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Ciné opéra

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Ciné opéra enregistré au Métropolitan Opera.

En matière de mélodies somptueuses, de colorature envoûtante et de feux d’artifice vocaux virtuoses, les Puritains n’a que peu d’égaux.

La nouvelle production au Met de l’ultime chef-d’œuvre de Bellini arrive dans les salles de cinéma porté par un quatuor de stars de renommée mondiale. La soprano Lisette Oropesa et le ténor Lawrence Brownlee incarnent Elvira et Arturo, réunis par l’amour et déchirés par les dissensions politiques de la guerre civile anglaise. Le baryton Artur Ruciski incarne Riccardo, fiancé à Elvira contre son gré, et le baryton-basse Christian Van Horn incarne Giorgio, l’oncle sympathique d’Elvira.

Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré français et une entracte. .

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 04 30

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English : Ciné opéra

L’événement Ciné opéra Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Andernos-les-Bains