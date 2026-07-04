Ciné-orgue Montebourg
vendredi 7 août 2026 · Montebourg
Informations pratiques
Montebourg
Ciné-orgue
Abbatiale Montebourg Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:45:00
Date(s) :
2026-08-07
Safety last ! (1923),avec Harold Lloyd.
Et Charlie Chaplin dans son chef-d’œuvre de 1918, Charlot soldat .Les soldats veillent à la défense du territoire contre toutes sortes d’ennemis. Mais le rire n’a pas de frontières lorsque les meilleurs acteurs comiques de leur génération endossent l’uniforme…
Romain Bastard, organiste titulaire à la cathédrale de Coutances, improvisera la musique en direct
à l’orgue. .
Abbatiale Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53 abbatiades50@gmail.com
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English : Ciné-orgue
L’événement Ciné-orgue Montebourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin
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