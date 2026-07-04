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AGENDA · Montebourg

Ciné-orgue Montebourg

vendredi 7 août 2026 · Montebourg

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Abbatiale
Ville
50310 Montebourg
Département
Manche
Tarif

Montebourg

Ciné-orgue

Abbatiale Montebourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:45:00

Date(s) :
2026-08-07

Safety last ! (1923),avec Harold Lloyd.
Et Charlie Chaplin dans son chef-d’œuvre de 1918, Charlot soldat .Les soldats veillent à la défense du territoire contre toutes sortes d’ennemis. Mais le rire n’a pas de frontières lorsque les meilleurs acteurs comiques de leur génération endossent l’uniforme…
Romain Bastard, organiste titulaire à la cathédrale de Coutances, improvisera la musique en direct
à l’orgue.   .

Abbatiale Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53  abbatiades50@gmail.com

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English : Ciné-orgue

L’événement Ciné-orgue Montebourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin

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