AGENDA · Montebourg
Randonnée pédestre Familles Rurales Montebourg
dimanche 17 janvier 2027 · Montebourg
Informations pratiques
Montebourg
Randonnée pédestre Familles Rurales
Eglise Montebourg Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 14:30:00
fin : 2027-01-17
Date(s) :
2027-01-17
Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.
Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .
Eglise Montebourg 50310 Manche Normandie
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English : Randonnée pédestre Familles Rurales
L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Montebourg a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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