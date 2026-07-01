AGENDA · Montebourg
Festival les Abbatiades de Montebourg Montebourg
vendredi 17 juillet 2026 · Montebourg
Informations pratiques
Montebourg
Festival les Abbatiades de Montebourg
Abbatiale Montebourg Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-17
5 concerts, 1 ciné-orgue et 7 soirées chorales portes ouvertes. .
Abbatiale Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53 abbatiades50@gmail.com
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English : Festival les Abbatiades de Montebourg
L’événement Festival les Abbatiades de Montebourg Montebourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin
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