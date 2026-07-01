Informations pratiques

Montebourg

Festival les Abbatiades de Montebourg

Abbatiale Montebourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-17

5 concerts, 1 ciné-orgue et 7 soirées chorales portes ouvertes. .

Abbatiale Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53 abbatiades50@gmail.com

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English : Festival les Abbatiades de Montebourg

L’événement Festival les Abbatiades de Montebourg Montebourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin