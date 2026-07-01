Informations pratiques

Montebourg

Concert Du salon au pub, sonates de Haendel et Scottisch Tunes

Abbatiale Montebourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Alexis Kossenko, flûte baroque. Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe. Nicolas Desprez, clavecin

Chez Haendel la sonate est un véritable opéra miniature… ce que démontrera la première partie du concert. En seconde partie, l’humeur se fera plus calédonienne, avec une sélection de Scottish Tunes issus de recueils d’airs traditionnels écossais dont le pouvoir hypnotique est irrésistible. Ils feront écho aux bouleversants poèmes de Robert Burns dont nous émaillerons le programme. .

Abbatiale Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53 abbatiades50@gmail.com

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English : Concert Du salon au pub, sonates de Haendel et Scottisch Tunes

L’événement Concert Du salon au pub, sonates de Haendel et Scottisch Tunes Montebourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin