Concert Du salon au pub, sonates de Haendel et Scottisch Tunes Montebourg
samedi 25 juillet 2026 · Montebourg
Informations pratiques
Montebourg
Concert Du salon au pub, sonates de Haendel et Scottisch Tunes
Abbatiale Montebourg Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Alexis Kossenko, flûte baroque. Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe. Nicolas Desprez, clavecin
Chez Haendel la sonate est un véritable opéra miniature… ce que démontrera la première partie du concert. En seconde partie, l’humeur se fera plus calédonienne, avec une sélection de Scottish Tunes issus de recueils d’airs traditionnels écossais dont le pouvoir hypnotique est irrésistible. Ils feront écho aux bouleversants poèmes de Robert Burns dont nous émaillerons le programme. .
Abbatiale Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53 abbatiades50@gmail.com
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English : Concert Du salon au pub, sonates de Haendel et Scottisch Tunes
L’événement Concert Du salon au pub, sonates de Haendel et Scottisch Tunes Montebourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin
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