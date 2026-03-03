Ciné Passion Le retour du projectionniste Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion Le retour du projectionniste

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

20h30. Dans un village isolé d’Azerbaïdjan, un réparateur de télévision et un jeune passionné unissent leurs forces pour faire renaître le cinéma local malgré les obstacles. 4,50€ à 7€

Documentaire de Orkhan Aghazadech.

Dans une région reculée des montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan, Samid, réparateur de télévision, dépoussière son vieux projecteur 35mm de l’ère soviétique et rêve de rouvrir le cinéma de son village. Les obstacles se succèdent jusqu’à ce qu’il trouve un allié inattendu, Ayaz, jeune passionné de cinéma et de ses techniques. Les deux cinéphiles vont user de tous les stratagèmes pour que la lumière jaillisse de nouveau sur l’écran.

Pour tout public. .

English : Ciné Passion Le retour du projectionniste

20h30. In an isolated village in Azerbaijan, a television repairman and a young enthusiast join forces to revive the local cinema despite the obstacles. 4,50? à 7?

