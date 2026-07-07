Informations pratiques

Lisieux

Ciné patrimoine En Fanfare !

Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Ciné & Patrimoine une soirée autour du film En fanfare Samedi 11 juillet, la place François Mitterrand accueille une soirée gratuite dans le cadre de Ciné & Patrimoine.

Ciné & Patrimoine une soirée autour du film En fanfare

Samedi 11 juillet, la place François Mitterrand accueille une soirée gratuite dans le cadre de Ciné & Patrimoine.

La soirée débutera à 20h par une visite guidée du centre historique, depuis la rue Paul Banaston, ancien quartier des Chanoines, jusqu’à la place François Mitterrand. Cette visite sera animée par Élisabeth Lachaume, guide conférencière.

À 21h, le public pourra assister à une présentation de la batterie fanfare de l’Avant-Garde de Lisieux, suivie à 21h15 d’un concert en plein air de la fanfare.

La soirée se poursuivra à 22h15 avec la projection du film En fanfare ! d’Emmanuel Courcol. Le film raconte l’histoire de Thibaut, chef d’orchestre de renommée internationale, qui découvre qu’il a été adopté et qu’il a un frère, Jimmy, employé de cantine passionné de trombone.

Infos pratiques

Date samedi 11 juillet

Lieu place François Mitterrand

Début des animations 20h

Projection 22h15

Tarif gratuit, ouvert à tous .

Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : Ciné patrimoine En Fanfare !

Ciné & Patrimoine: an evening dedicated to the film ‘En fanfare’. On Saturday 11 July, Place François Mitterrand will host a free evening as part of the Ciné & Patrimoine programme.

L’événement Ciné patrimoine En Fanfare ! Lisieux a été mis à jour le 2026-07-04 par Calvados Attractivité