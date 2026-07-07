Ciné patrimoine En Fanfare ! Lisieux
samedi 11 juillet 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Ciné patrimoine En Fanfare !
Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 23:59:00
Date(s) :
2026-07-11
Ciné & Patrimoine une soirée autour du film En fanfare Samedi 11 juillet, la place François Mitterrand accueille une soirée gratuite dans le cadre de Ciné & Patrimoine.
Ciné & Patrimoine une soirée autour du film En fanfare
Samedi 11 juillet, la place François Mitterrand accueille une soirée gratuite dans le cadre de Ciné & Patrimoine.
La soirée débutera à 20h par une visite guidée du centre historique, depuis la rue Paul Banaston, ancien quartier des Chanoines, jusqu’à la place François Mitterrand. Cette visite sera animée par Élisabeth Lachaume, guide conférencière.
À 21h, le public pourra assister à une présentation de la batterie fanfare de l’Avant-Garde de Lisieux, suivie à 21h15 d’un concert en plein air de la fanfare.
La soirée se poursuivra à 22h15 avec la projection du film En fanfare ! d’Emmanuel Courcol. Le film raconte l’histoire de Thibaut, chef d’orchestre de renommée internationale, qui découvre qu’il a été adopté et qu’il a un frère, Jimmy, employé de cantine passionné de trombone.
Infos pratiques
Date samedi 11 juillet
Lieu place François Mitterrand
Début des animations 20h
Projection 22h15
Tarif gratuit, ouvert à tous .
Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné patrimoine En Fanfare !
Ciné & Patrimoine: an evening dedicated to the film ‘En fanfare’. On Saturday 11 July, Place François Mitterrand will host a free evening as part of the Ciné & Patrimoine programme.
L’événement Ciné patrimoine En Fanfare ! Lisieux a été mis à jour le 2026-07-04 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Lisieux (Calvados)
- Les Étonnants Patrimoines Atelier Vachement tachetées ! pour les petits 38 Boulevard Pasteur Lisieux 7 juillet 2026
- Atelier d’écriture à la Médiathèque de Lisieux Lisieux 11 juillet 2026
- Marché nocturne Lisieux 13 juillet 2026
- Fête Nationale Lisieux 14 juillet 2026
- Histoires à partager à la médiathèque Lisieux 15 juillet 2026