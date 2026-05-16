Lisieux

Atelier d’écriture à la Médiathèque de Lisieux

Place de la République Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-22

Médiathèque de Lisieux. Envie de jouer avec les mots, de développer votre créativité, de prendre un temps pour vous, de partager, d’échanger dans la joie et la bonne humeur.

Médiathèque de Lisieux. Envie de jouer avec les mots, de développer votre créativité, de prendre un temps pour vous, de partager, d’échanger dans la joie et la bonne humeur. Anne-Lise Bottet, animatrice d’ateliers d’écriture propose de créer, pour vous, une parenthèse hors du temps au pays des mots. Dans cet espace en co-création, ouvert et bienveillant, il ne sera question ni de grammaire ni d’orthographe. A vous le plaisir de coucher les mots sur le papier et le goût de la curiosité ! Les sens en éveil, le temps d’un atelier d’écriture laissez vous tenter par l’aventure ! A savourer sans modération … Ados et adultes. .

Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture à la Médiathèque de Lisieux

Médiathèque de Lisieux. Want to play with words, develop your creativity, take some time for yourself, share and exchange ideas in a joyful atmosphere?

L’événement Atelier d’écriture à la Médiathèque de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité