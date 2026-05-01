Clean walk & atelier déchets Lisieux
Clean walk & atelier déchets Lisieux jeudi 21 mai 2026.
Lisieux
Clean walk & atelier déchets
Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 16:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Rejoignez-nous pour une journée dédiée à l’environnement et à la préservation de notre belle planète lors de la Clean walk !
Rejoignez-nous pour une journée dédiée à l’environnement et à la préservation de notre belle planète lors de la Clean walk !
La journée débutera à 10h avec la marche verte et un atelier du déchet à l’objet expliquant les différentes étapes de transformation des déchets plastiques pour leur donner une seconde vie et fabriquer des objets utiles du quotidien.
À partir de 14h, nos partenaires vous accueilleront dans un village d’animations, avec des stands dédiés à la sensibilisation au tri des déchets et aux gestes simples pour préserver notre environnement.
Nous vous attendons nombreux pour agir ensemble ! .
Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : Clean walk & atelier déchets
Join us for a day dedicated to the environment and preserving our beautiful planet during the Clean walk!
L’événement Clean walk & atelier déchets Lisieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité
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