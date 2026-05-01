Lisieux

Clean walk & atelier déchets

Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-21 16:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Rejoignez-nous pour une journée dédiée à l’environnement et à la préservation de notre belle planète lors de la Clean walk !

Rejoignez-nous pour une journée dédiée à l’environnement et à la préservation de notre belle planète lors de la Clean walk !

La journée débutera à 10h avec la marche verte et un atelier du déchet à l’objet expliquant les différentes étapes de transformation des déchets plastiques pour leur donner une seconde vie et fabriquer des objets utiles du quotidien.

À partir de 14h, nos partenaires vous accueilleront dans un village d’animations, avec des stands dédiés à la sensibilisation au tri des déchets et aux gestes simples pour préserver notre environnement.

Nous vous attendons nombreux pour agir ensemble ! .

Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : Clean walk & atelier déchets

Join us for a day dedicated to the environment and preserving our beautiful planet during the Clean walk!

L’événement Clean walk & atelier déchets Lisieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité