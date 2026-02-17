Sortie Loutre et « Havre de paix », Parking de la Loco, Lisieux

Sortie Loutre et « Havre de paix » Samedi 23 mai, 14h00 Parking de la Loco Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

L’opération Havre de Paix pour la Loutre d’Europe est une action de conservation participative. La commune de Mézidon-Vallée-d’Auge s’est engagée avec l’Association le Groupe Mammalogique Normand sur 3 sites. La loutre d’Europe est un mammifère d’eau douce qui occupe tous les types de cours d’eau. Venez découvrir la vie de ce mammifère rare en Normandie.

(4km/2h) – Niveau 2

Parking de la Loco Parking de la LocoPas de descriptionMÉZIDON VALLÉE D’AUGE Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]

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