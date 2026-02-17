Lisieux

Concert FAB I&I + Lox’One

13 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 21:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Lox’One ouvrira la soirée avec une chanson organique, sensible et authentique.

Lox’One ouvrira la soirée avec une chanson organique, sensible et authentique.

Puis FAB I&I prendra le relais avec un reggae chaleureux et engagé, aux influences roots et actuelles, porté par des textes sincères et fédérateurs.

Infos pratiques

Date jeudi 7 mai 21h Ouverture des portes 20h15

Lieu Mosaïc La Salle, 13 bd Louis Pasteur, Lisieux

Tarifs 8 € (plein) 4,50 € (réduit)

Buvette & petite restauration sur place

Renseignements 02 31 32 33 22 mosaiclasalle.com .

13 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 32 33 22

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English : Concert FAB I&I + Lox’One

Lox’One will open the evening with an organic, sensitive and authentic song.

L’événement Concert FAB I&I + Lox’One Lisieux a été mis à jour le 2026-04-17 par Calvados Attractivité