Concert FAB I&I + Lox’One Lisieux
Concert FAB I&I + Lox’One Lisieux jeudi 7 mai 2026.
Lisieux
Concert FAB I&I + Lox’One
13 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 21:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Lox’One ouvrira la soirée avec une chanson organique, sensible et authentique.
Lox’One ouvrira la soirée avec une chanson organique, sensible et authentique.
Puis FAB I&I prendra le relais avec un reggae chaleureux et engagé, aux influences roots et actuelles, porté par des textes sincères et fédérateurs.
Infos pratiques
Date jeudi 7 mai 21h Ouverture des portes 20h15
Lieu Mosaïc La Salle, 13 bd Louis Pasteur, Lisieux
Tarifs 8 € (plein) 4,50 € (réduit)
Buvette & petite restauration sur place
Renseignements 02 31 32 33 22 mosaiclasalle.com .
13 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 32 33 22
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English : Concert FAB I&I + Lox’One
Lox’One will open the evening with an organic, sensitive and authentic song.
L’événement Concert FAB I&I + Lox’One Lisieux a été mis à jour le 2026-04-17 par Calvados Attractivité
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