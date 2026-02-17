Fauteuil n°6, Contes 1,2,3,4 Cie Madame Lisieux
Fauteuil n°6, Contes 1,2,3,4 Cie Madame Lisieux mercredi 6 mai 2026.
Lisieux
Fauteuil n°6, Contes 1,2,3,4 Cie Madame
11 Rue d’Orival Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Dans un appartement, un père raconte des histoires à sa petite fille Josette.
Contes 1,2,3,4
Il était une fois…
Un univers loufoque, étrange, à la fois drôle et inquiétant.
Il était une fois…
Contes sans princesses ni fées, où un père raconte des histoires à sa petite fille.
Ou plutôt, il était une fois deux personnages vivant dans une armoire
et venant raconter 4 histoires, dans lesquelles un père raconte des histoires
à sa petite fille Josette…
Il la fait ainsi voyager (sans jamais quitter l’appartement, et jusqu’au soleil !)
dans des univers merveilleux ou inquiétants
Un jour, il envoie Josette le chercher là où il n’est pas ;
Un autre jour, il change les noms des objets ;
Un autre jour encore, tout le monde s’appelle
Jacqueline…
Théâtre & Contes
Le langage comme boîte à jeu, boîte à construction, créateur de mondes
Tout public et public scolaire pour des enfants du CP à la 6 ème
Dans un appartement, un père raconte des histoires à sa petite fille Josette.
Il la fait ainsi voyager (parfois jusqu’au soleil !) dans des univers merveilleux mais inquiétants un jour, il n’est pas là où il envoie sa fille le chercher ; un autre jour, les mots changent d’objet ; un autre jour encore, il sera peut-être temps de rendre visite aux Jacqueline ?
Histoires en forme de poupées russes.
Personnages Conteur 1, Conteur 2, Le père, Josette, Jacqueline, La mère.
– C’est bien ce que Josette vous a dit.
– Non, dit Jacqueline à Papa, elle dit le contraire.
– Non, c’est vous.
– Non, c’est vous.
– Vous dites tous les deux la même chose, dit Josette.
Avec Gaëlle Bidault & Jean-François Levistre
Scénographie Ludovic Billy
Conseil à la mise en scène Angelo Jossec
Création Lumières Emma Duboc
Au catalogue A VOUS DE VOIR, guide de diffusion et aide à l’accueil des petites formes en Seine Maritime Contes 1,2,3,4 d’Eugène Ionesco
Soutiens
Festival Terres de Paroles
Ville de Rouen
Partenariats
Tanit Théâtre Lisieux
L’Etincelle Rouen
Espace Philippe Torreton Saint-Pierre lès Elbeuf
Commedieamuse Petit Couronne
Centre culturel Marx Dormoy Ville de Grand-Quevilly
Théâtre Montdory Barentin
Labo Victor Hugo Rouen .
11 Rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 66 08 accueil@tanit-theatre.com
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English : Fauteuil n°6, Contes 1,2,3,4 Cie Madame
In a flat, a father tells stories to his little daughter Josette.
L’événement Fauteuil n°6, Contes 1,2,3,4 Cie Madame Lisieux a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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