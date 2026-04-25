Visite guidée Le printemps des cimetières Lisieux
Visite guidée Le printemps des cimetières Lisieux samedi 9 mai 2026.
Lisieux
Visite guidée Le printemps des cimetières
10 Avenue Jean XXIII Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09
À l’occasion du printemps des cimetières, la Ville de Lisieux vous propose une visite guidée dans un “musée à ciel ouvert”, pour redécouvrir l’architecture, la sculpture, la symbolique et l’évolution de la société à partir de l’art funéraire.
À l’occasion du printemps des cimetières, la Ville de Lisieux vous propose une visite guidée dans un “musée à ciel ouvert”, pour redécouvrir l’architecture, la sculpture, la symbolique et l’évolution de la société à partir de l’art funéraire.
Animée par Elisabeth Lachaume, guide conférencière.
Réservez vos places
– au 02 31 48 40 40
– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .
10 Avenue Jean XXIII Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40 lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr
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English : Visite guidée Le printemps des cimetières
To mark the springtime of cemeteries, the City of Lisieux is offering a guided tour of an open-air museum , where you can rediscover the architecture, sculpture, symbolism and evolution of society through the art of funerary art.
L’événement Visite guidée Le printemps des cimetières Lisieux a été mis à jour le 2026-04-25 par Calvados Attractivité
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