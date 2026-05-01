Lisieux

La Tuna en concert

2 rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La célèbre chorale La Tuna vous propose un concert aux couleurs de l’Espagne et de l’Amérique Latine, avec le soutien de l’agglomération Lisieux Normandie. Rendez-vous au Théâtre de Lisieux !

La célèbre chorale La Tuna vous propose un concert aux couleurs de l’Espagne et de l’Amérique Latine, avec le soutien de l’agglomération Lisieux Normandie. Rendez-vous au Théâtre de Lisieux ! .

2 rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 60 49

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English : La Tuna en concert

The famous La Tuna choir offers you a concert in the colours of Spain and Latin America, with the support of the Lisieux Normandie conurbation. See you at the Théâtre de Lisieux!

L’événement La Tuna en concert Lisieux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Lisieux Normandie Tourisme