RDV du rucher visite de printemps Lisieux
RDV du rucher visite de printemps Lisieux samedi 16 mai 2026.
Lisieux
RDV du rucher visite de printemps
12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Participez à une visite de printemps au rucher de la cathédrale pour ouvrir les ruches, observer des colonies et découvrir les bases de l’apiculture avec Augustin Renault, apiculteur.
Participez à une visite de printemps au rucher de la cathédrale pour ouvrir les ruches, observer des colonies et découvrir les bases de l’apiculture avec Augustin Renault, apiculteur.
Réservez vos places
– au 02 31 48 40 40
– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .
12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : RDV du rucher visite de printemps
Join Augustin Renault, beekeeper, on a spring visit to the cathedral apiary to open the hives, observe colonies and learn the basics of beekeeping.
L’événement RDV du rucher visite de printemps Lisieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité
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