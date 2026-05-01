Lisieux

RDV du rucher visite de printemps

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Participez à une visite de printemps au rucher de la cathédrale pour ouvrir les ruches, observer des colonies et découvrir les bases de l’apiculture avec Augustin Renault, apiculteur.

Participez à une visite de printemps au rucher de la cathédrale pour ouvrir les ruches, observer des colonies et découvrir les bases de l’apiculture avec Augustin Renault, apiculteur.

Réservez vos places

– au 02 31 48 40 40

– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : RDV du rucher visite de printemps

Join Augustin Renault, beekeeper, on a spring visit to the cathedral apiary to open the hives, observe colonies and learn the basics of beekeeping.

L’événement RDV du rucher visite de printemps Lisieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité