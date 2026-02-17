Visite guidée : de la maison au musée, secrets d’architecture et d’histoire du musée de Lisieux !, Musée d’art et d’histoire, Lisieux

Visite guidée : de la maison au musée, secrets d’architecture et d’histoire du musée de Lisieux ! Samedi 23 mai, 19h15, 21h45 Musée d’art et d’histoire Calvados

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

A partir de 19h jusqu’à 22h30, venez arpenter gratuitement le musée de Lisieux en pleine nuit ! A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous vous invitons à flâner librement dans nos collections permanentes ou à suivre nos visites « De la maison au musée : secrets d’architecture et d’histoire du musée de Lisieux ».

Musée d’art et d’histoire 38 Boulevard Pasteur, 14100 Lisieux, France Lisieux 14100 Calvados Normandie 0231620770 https://lisieux-normandie.fr/culture-2/musee-dart-et-dhistoire-de-lisieux Le Musée d’art et d’histoire de Lisieux est le fruit de la fusion de deux musées : un musée des beaux-arts et un musée d’histoire. Le premier apparait très tôt dans l’histoire des musées de France, en 1833, grâce à François Guizot ; le second, musée du Vieux Lisieux, est créé en 1930. Visiter le Musée aujourd’hui, c’est découvrir de riches collections sur l’histoire de Lisieux, depuis la cité gallo-romaine jusqu’à son visage de cité du pan de bois que la Deuxième Guerre mondiale a fait disparaitre. C’est aussi plonger dans des œuvres d’artistes de renom comme Eugène Boudin ou Gustave Courbet, ou d’artistes locaux qui donnent à voir le paysage normand. C’est admirer les exceptionnelles céramiques décoratives du Pré d’Auge.

Visiter le Musée d’art et d’histoire, c’est entrer dans une des dernières maisons à pan de bois de Lisieux, plonger dans le temps, apprendre l’histoire, et s’émouvoir. Parc de stationnement (à moins de 100 mètres).

A partir de 19h jusqu’à 22h30, venez arpenter gratuitement le musée de Lisieux en pleine nuit ! A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous vous invitons à flâner librement dans nos ou à nos…

©Pôle muséal Agglomération Lisieux Normandie