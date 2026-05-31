Ciné-Petit Dèj : Un amour d’épouvantail, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Petit Dèj : Un amour d’épouvantail Dimanche 21 juin, 10h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif unique : 4€50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:30:00+02:00

10h : Petit déjeuner offert dans le hall

10h30 : le film, Un amour d’épouvantail

le nouveau film des studios Magic light picture (Le Gruffalo, Timioche…)

Un programme champêtre qui anime la ferme de mille et une aventures! D’après l’album illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Betty Delorge et Harry Fortepaille, deux épouvantails très amoureux, rêvent d’un mariage inoubliable. Tout semble prêt pour le grand jour… jusqu’à ce que Harry parte chercher une dernière chose indispensable à la célébration : des fleurs roses. Pendant son absence, Réginald Dufoin, un épouvantail malin et un peu trop sûr de lui, arrive avec des idées qui pourraient bien gâcher la fête.

A partir de 3 ans, en partenariat avec Maison Valé

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/?tab=soon »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Pour bien commencer la journée, La Lanterne propose un ciné-petit dèj et une avant-première! ciné cinéma

La Lanterne