Ciné Pitchoun et lecture de contes VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Un ciné Pitchoun la veille du jour du réveillon de Noël , c’est parfait !

En famille, venez découvrir 4 fictions et 3 petits documentaires animés pour illuminer le cœur des enfants.

Et juste avant le début du film, la médiathèque proposera la lecture de contes de Noël.

Projection du film Premières neiges

Durée 0h 37min | Animation, Famille. A partir de 3 ans

Synopsis

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…

1️⃣ TROUVE !

De Juliette BAILY

4 min • Sans dialogue • 2025

Il a beaucoup neigé alors Anna décide de sortir dans ce nouveau paysage tout blanc. Elle tombe sur des traces qu’elle suit jusqu’à sa rencontre avec un compagnon de jeu inattendu…

2️⃣ BAIN DE NEIGE EN NORVEGE

De Pascale HECQUET

4 min • VF • 2025

Thaïs et Thomas nous racontent leur voyage en Norvège. Ils ont passé la fi n de l’année dans une drôle de maison en bois sans eau et sans électricité au beau milieu de la forêt recouverte de neige. Il fallait casser la glace sur le lac pour avoir de l’eau et s’éclairer à la bougie dès qu’il faisait noir. Quelle incroyable

expérience !

3️⃣ LA GRANGE DE NOËLLE

De Pascale HECQUET

6 min • VF • 2025 • Visa n° 164167

Noëlle décore son sapin, quand elle entend frapper à la fenêtre. C’est un chat qui veut s’abriter car il neige dehors. Pour l’aider, Noëlle l’invite à aller se réfugier dans leur grange. Peu après, on frappe de nouveau à la fenêtre…

4️⃣ DE LA CREME SOLAIRE EN HIVER

De Pascale HECQUET

4 min • VF • 2025

La saison préférée d’Amandine, c’est l’hiver car c’est son anniversaire. Mais il y a plein d’autres raisons… Elle nous raconte toutes les nouvelles choses que l’on peut faire en cette saison construire un bonhomme de neige, aller à la patinoire, et même découvrir le ski à la montagne…

5️⃣ BONHOMMES

De Cecilia MARREIROS MARUM

9 min • Sans dialogue • 2003

Un petit garçon construit son bonhomme de neige. Il y met toute son énergie et tout son espoir. Mais son Bonhomme ne peut pas répondre à toutes ses attentes et à bien du mal à résister aux intempéries de la vie…

6️⃣ RACONTE-MOI L’HIVER

De Pascale HECQUET

4 min • VF • 2025

Qui n’a jamais rêvé d’être une petite souris qui se glisse sous les bancs de l’école pour entendre les enfants se raconter leur vie ? Immersion dans une classe pour redécouvrir l’hiver à travers leurs témoignages.

7️⃣ ESQUISSES SUR GLACE

De Marion AUVIN

4 min • VF • 2025

Lou et Marius s’amusent dans la rue à faire un bonhomme de neige. Mais leur maman les rappelle à la maison, Marius doit faire sa clarinette, Lou ses devoirs !

Pfff… mais… incroyable ! Dès les premières notes de musique, le bonhomme de neige semble avoir bougé…

.

English :

A ciné Pitchoun on Christmas Eve is perfect!

Bring the whole family and discover 4 animated dramas and 3 short documentaries to brighten children’s hearts.

And just before the film starts, the mediatheque will be reading Christmas tales.

Screening of the film Premières neiges

Running time 0h 37min | Animation, Family. Ages 3 and up

Synopsis

Snow has no equal when it comes to creating wonders. It invites play, of course, but also daydreaming, fantasy, observation and discovery. A pleasure to touch, a sensation of cold, white invades the screen. This program, a mix of fiction, fantasy and documentary, tells the story of children?s first snows?

1?? FIND IT!

By Juliette BAILY

4 min ? No dialogue ? 2025

It’s been snowing hard, so Anna decides to go out into the new white landscape. She stumbles across some tracks which she follows until she meets an unexpected playmate?

2?? SNOW BATH IN NORWAY

By Pascale HECQUET

4 min ? VF ? 2025

Thaïs and Thomas tell us about their trip to Norway. They spent the end of the year in a strange wooden house with no water or electricity, in the middle of a snow-covered forest. We had to break the ice on the lake to get water, and light ourselves by candlelight when it got dark. What an incredible

experience!

3?? NOËLLE’S BARN

By Pascale HECQUET

6 min ? VF ? 2025 ? Visa n° 164167

Noëlle is decorating her Christmas tree when she hears a knock on the window. It’s a cat seeking shelter from the snow outside. To help him, Noëlle invites him to take refuge in their barn. Shortly afterwards, there’s another knock on the window?

4?? SUN CREAM IN WINTER

By Pascale HECQUET

4 min ? VF ? 2025

Amandine?s favorite season is winter, because it?s her birthday. But there are lots of other reasons? She tells us about all the new things you can do in this season: build a snowman, go ice skating, and even discover skiing in the mountains?

5?? BONHOMMES

By Cecilia MARREIROS MARUM

9 min ? No dialogue ? 2003

A little boy builds his snowman. He puts all his energy and hope into it. But his snowman can’t live up to all his expectations, and has a hard time standing up to life’s bad weather?

6?? TELL ME ABOUT WINTER

By Pascale HECQUET

4 min ? VF ? 2025

Who hasn?t dreamed of being a little mouse who slips under the school benches to hear children tell their stories? Immerse yourself in a classroom and rediscover winter through their stories.

7?? SKETCHES ON ICE

By Marion AUVIN

4 min ? VF ? 2025

Lou and Marius are playing in the street, making a snowman. But their mom calls them back home. Marius has to do his clarinet, Lou her homework!

Pfff? but? incredible! From the first notes of music, the snowman seems to have moved…

