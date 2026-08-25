UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Maxime

Ciné pitchouns zombillénium Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

jeudi 22 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Ciné pitchouns zombillénium

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:30:00
fin : 2026-10-29 11:30:00

Date(s) :
2026-10-22 2026-10-23 2026-10-29 2026-10-30

À l’approche de la fête d’Halloween, petits et grands sont invités à pousser les portes d’un parc d’attractions pas comme les autres…
  .

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kids’ Cinema: Zombillenium

As Halloween approaches, kids and adults alike are invited to step through the doors of a theme park like no other…

L’événement Ciné pitchouns zombillénium Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime

À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)