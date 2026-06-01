Saint-Hilaire-du-Maine

CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Minecraft, le film

Terrain de foot Rue de la Menette Saint-Hilaire-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 22:30:00

fin : 2026-06-26 23:50:00

Date(s) :

2026-06-26

Minecraft, le film Comédie/aventure/famille

Bienvenue dans l’univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie ! Quatre outsiders Garrett, Henry, Natalie et Dawn sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à La Surface un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l’imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde (et le protéger de créatures maléfiques comme les Piglins et les Zombies), tout en s’engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde réel.

Minecraft, le film Comédie/aventure/famille Jared Hess 2025 USA 1h41

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Dès 17h marché de producteurs locaux

Restauration & buvette sur place

Gratuit .

Terrain de foot Rue de la Menette Saint-Hilaire-du-Maine 53380 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46

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English :

Minecraft, the movie Comedy/adventure/family

L’événement CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Minecraft, le film Saint-Hilaire-du-Maine a été mis à jour le 2026-06-08 par Communauté de communes de l’Ernée