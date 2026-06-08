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CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Peter Pan Terrain multisport La Croixille

CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Peter Pan Terrain multisport La Croixille vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : Terrain multisport

Adresse : Lotissement des Acacias

Ville : 53380 La Croixille

Département : Mayenne

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Croixille

CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Peter Pan

Terrain multisport Lotissement des Acacias La Croixille Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 21:00:00
fin : 2026-09-04 22:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Peter Pan • Animation/Aventure/Disney
Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière nuit dans la nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-la que Peter Pan choisit pour les entrainer dans un grand voyage au pays imaginaire.

Peter Pan de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson 1953 U.S.A. 1h16
À partir de 6 ans Gratuit
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17h30-19h Atelier stop-motion
Salle des associations sur inscription
02 43 68 58 56 ou mairie@lacroixille.fr   .

Terrain multisport Lotissement des Acacias La Croixille 53380 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 68 58 56  mairie@lacroixille.fr

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English :

Peter Pan ? Animation/Adventure/Disney

L’événement CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Peter Pan La Croixille a été mis à jour le 2026-06-08 par Communauté de communes de l’Ernée

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