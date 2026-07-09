Informations pratiques

Estrée

Ciné Plein Air à Estrée

11 rue de la Course Estrée Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Nouveauté estivale

Samedi 8 août à 22h

Mairie d’Estrée

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Projection du film EN FANFARE avec Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin.

Sous les étoiles le cinéma prend toute sa dimension ! À la tombée de la nuit, installez-vous confortablement dans un transat et profitez d’un moment suspendu où l’écran s’illumine au cœur de la nature. Seul, en famille ou entre amis, venez profiter de ces séances en plein air.

Prenez place, allongez-vous et laissez-vous emporter le cinéma vient à vous autrement !

Les soirées d’été peuvent être fraîches prévoyez vos plaids

Petite restauration sur place et buvette.

Organisateur 03 21 06 81 43 Réservation en ligne https://shorturl.at/gFF4O

Gratuit Ouvert à tous Informations culture@ca2bm.fr

Crédit CA2BM .

11 rue de la Course Estrée 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France culture@ca2bm.fr

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English :

L’événement Ciné Plein Air à Estrée Estrée a été mis à jour le 2026-07-09 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer