Informations pratiques

Avrillé-les-Ponceaux

Ciné plein air Antoinette dans les Cévennes

1 Place de la Mairie Avrillé-les-Ponceaux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 22:15:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Troisième projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Troisième projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Rendez-vous à la tombée de la nuit, vers 22h15, sur le parking de la salle des fêtes, place de la mairie (s’il pleut, projection à la salle des fêtes à 21h).

– Buvette et fouées garnies à partir de 19h30 par le Comité des fêtes.

N’oubliez pas votre assise et votre plaid pour une soirée parfaite ! .

1 Place de la Mairie Avrillé-les-Ponceaux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The third outdoor movie screening is scheduled as part of the “Working Together for Culture” project in the Touraine Ouest Val de Loire region!

L’événement Ciné plein air Antoinette dans les Cévennes Avrillé-les-Ponceaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE