Ciné plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Courcelles-de-Touraine jeudi 30 juillet 2026.

Courcelles-de-Touraine

Ciné plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Rue de la Forge Courcelles-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 22:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Voici la quatrième projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Voici la quatrième projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Rendez-vous à la tombée de la nuit, vers 22h, dans la cour arrière de l’école, rue de la Forge (s’il pleut, projection à la salle des fêtes de Channay-sur-Lathan à 21h).

– Buvette par Festi’Courcelles et crêpes par Crêpe-moi le chignon, à partir de 20h.

N’oubliez pas votre plaid pour une soirée parfaite ! .

Rue de la Forge Courcelles-de-Touraine 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

Here is the fourth outdoor movie screening scheduled as part of the “Working Together for Culture” project in the Touraine Ouest Val de Loire region!

L’événement Ciné plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Courcelles-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE