Savigné-sur-Lathan

Ciné plein air La ferme des Bertrand

Chemin du Pont de la Forge Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 22:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

C’est l’avant-dernière projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

C’est l’avant-dernière projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Rendez-vous à la tombée de la nuit, vers 22h, sur le parking rue du Pont de la Forge (s’il pleut, projection à la salle des fêtes à 21h).

– Buvette et petite restauration à partir de 20h30.

N’oubliez pas votre plaid pour une soirée parfaite ! .

Chemin du Pont de la Forge Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

This is the second-to-last outdoor movie screening scheduled as part of the “Working Together for Culture” project in the Touraine Ouest Val de Loire region!

L’événement Ciné plein air La ferme des Bertrand Savigné-sur-Lathan a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE