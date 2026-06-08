Sorigny

Ciné plein air L’Aile ou la cuisse

11 Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Cinéma Plein Air 2026 à Sorigny

Film L’Aile ou la cuisse

Samedi 18 juillet L’Aile ou la cuisse de Claude Zidi au Parc Gilbert Trottier à Sorigny.

Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)

événement gratuit

Lieu de repli prévu la salle de fête

Cinéma Plein Air 2026 à Sorigny

Film L’Aile ou la cuisse

Le samedi 18 juillet, le film L’Aile ou la cuisse de Claude Zidi vous attend au Parc Gilbert Trottier à Sorigny.

SYNOPSIS Charles Duchemin, le directeur d’un guide gastronomique qui vient d’être élu à l’Académie Française, se trouve un adversaire de taille en la personne de Jacques Tricatel, le PDG d’une chaîne de restaurants. Son fils Gérard anime en cachette une petite troupe de cirque.

Quelques infos pratiques

Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)

Cet événement est totalement gratuit

En cas de mauvais temps, le lieu de repli prévu est la salle de fête.

Pour plus de confort, pensez à apporter transats et couvertures !

Durée 1h44 à partir de 7 ans .

11 Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of Los Angeles, an aspiring actress named Mia serves coffee between auditions.

Meanwhile, jazz aficionado Sebastian plays piano in seedy clubs to support himself.

Fate will bring these sweet dreamers together, but will their love at first sight resist all odds?

L’événement Ciné plein air L’Aile ou la cuisse Sorigny a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme