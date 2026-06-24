Informations pratiques

Rillé

Ciné plein air Le robot sauvage

12 Gr Grande Rue Rillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 22:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Voici la première projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Voici la première projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Rendez-vous à la tombée de la nuit, vers 22h30, le long des murailles face à la mairie (s’il pleut, projection à la salle des fêtes de Hommes à 21h).

– Atelier de fabrication d’instruments de musique à partir de 19h30 de 6 à 11 ans, sur inscription à mairie@rille.fr

– Buvette et crêpes à partir de 19h par le Comité des fêtes. Pique-nique possible.

N’oubliez pas votre assise et votre plaid pour une soirée parfaite ! .

12 Gr Grande Rue Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

Here is the first outdoor movie screening scheduled as part of the “Working Together for Culture” project in the Touraine Ouest Val de Loire region!

L’événement Ciné plein air Le robot sauvage Rillé a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE