Ciné plein air Le robot sauvage Pré communale Saucats
Ciné plein air Le robot sauvage Pré communale Saucats samedi 18 juillet 2026.
Saucats
Ciné plein air Le robot sauvage
Pré communale Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez découvrir Le Robot Sauvage, un film d’animation touchant et spectaculaire. L’histoire de Roz, un robot échoué sur une île sauvage, qui apprend à vivre en harmonie avec la nature et les animaux qui l’entourent. Une aventure pleine d’émotions, d’humour et de poésie, à partager en famille sous les étoiles.
Food trucks salés et sucrés sur place pour régaler petits et grands avant la séance.
Une belle soirée cinéma en plein air vous attend ! .
Pré communale Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20
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English : Ciné plein air Le robot sauvage
L’événement Ciné plein air Le robot sauvage Saucats a été mis à jour le 2026-06-16 par Sud Bordeaux Tourisme
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