Ciné plein air Le robot sauvage Pré communale Saucats

Saucats

Ciné plein air Le robot sauvage

Pré communale Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez découvrir Le Robot Sauvage, un film d’animation touchant et spectaculaire. L’histoire de Roz, un robot échoué sur une île sauvage, qui apprend à vivre en harmonie avec la nature et les animaux qui l’entourent. Une aventure pleine d’émotions, d’humour et de poésie, à partager en famille sous les étoiles.

Food trucks salés et sucrés sur place pour régaler petits et grands avant la séance.

Une belle soirée cinéma en plein air vous attend ! .

Pré communale Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné plein air Le robot sauvage

L’événement Ciné plein air Le robot sauvage Saucats a été mis à jour le 2026-06-16 par Sud Bordeaux Tourisme