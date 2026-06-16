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Ciné plein air Le robot sauvage Pré communale Saucats

Ciné plein air Le robot sauvage Pré communale Saucats

Ciné plein air Le robot sauvage Pré communale Saucats samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Pré communale

Adresse : Allée Joseph Wresinski

Ville : 33650 Saucats

Département : Gironde

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saucats

Ciné plein air Le robot sauvage

Pré communale Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Venez découvrir Le Robot Sauvage, un film d’animation touchant et spectaculaire. L’histoire de Roz, un robot échoué sur une île sauvage, qui apprend à vivre en harmonie avec la nature et les animaux qui l’entourent. Une aventure pleine d’émotions, d’humour et de poésie, à partager en famille sous les étoiles.

Food trucks salés et sucrés sur place pour régaler petits et grands avant la séance.

Une belle soirée cinéma en plein air vous attend !   .

Pré communale Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20 

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English : Ciné plein air Le robot sauvage

L’événement Ciné plein air Le robot sauvage Saucats a été mis à jour le 2026-06-16 par Sud Bordeaux Tourisme

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