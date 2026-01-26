NUIT DES ETOILES Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats

NUIT DES ETOILES

Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Richemont Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Entrée libre et GRATUITE pour tout public

PROGRAMME

EXPOSITION ASTROPHOTOGRAPHIES

20H30 HISTORIQUE DU MEMORIAL

21H00 OBSERVATION

21H15 et 22H15 CONFERENCES

23H15 PLANETARIUM en plein air

Et comme toujours l’astrocafé et l’astrochocolat que tout le Groupe Local nous envie !

ATTENTION Pour des raisons de sécurité et d’assurances, seuls les instruments des animateurs AG33 seront autorisés sur le site jusqu’à minuit.

En cas de pluie, la soirée sera annulée. .

Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Richemont Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 45 64 18 ag-33@orange.fr

