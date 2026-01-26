NUIT DES ETOILES Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats
NUIT DES ETOILES Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats vendredi 14 août 2026.
NUIT DES ETOILES
Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Richemont Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Entrée libre et GRATUITE pour tout public
PROGRAMME
EXPOSITION ASTROPHOTOGRAPHIES
20H30 HISTORIQUE DU MEMORIAL
21H00 OBSERVATION
21H15 et 22H15 CONFERENCES
23H15 PLANETARIUM en plein air
Et comme toujours l’astrocafé et l’astrochocolat que tout le Groupe Local nous envie !
ATTENTION Pour des raisons de sécurité et d’assurances, seuls les instruments des animateurs AG33 seront autorisés sur le site jusqu’à minuit.
En cas de pluie, la soirée sera annulée. .
Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Richemont Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 45 64 18 ag-33@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : NUIT DES ETOILES
L’événement NUIT DES ETOILES Saucats a été mis à jour le 2026-01-23 par Sud Bordeaux Tourisme