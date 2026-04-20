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Ciné plein air La Gravière du Moulin Lézinnes

Ciné plein air La Gravière du Moulin Lézinnes samedi 22 août 2026.

Lieu : La Gravière du Moulin

Adresse : 7 Route de Frangey

Ville : 89160 Lézinnes

Département : Yonne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lézinnes

Ciné plein air

La Gravière du Moulin 7 Route de Frangey Lézinnes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Projection du film Chasse gardée en plein air à la Gravière du Moulin.   .

La Gravière du Moulin 7 Route de Frangey Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ciné plein air

L’événement Ciné plein air Lézinnes a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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