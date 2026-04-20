Ciné plein air La Gravière du Moulin Lézinnes
Ciné plein air La Gravière du Moulin Lézinnes samedi 22 août 2026.
Lézinnes
Ciné plein air
La Gravière du Moulin 7 Route de Frangey Lézinnes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Projection du film Chasse gardée en plein air à la Gravière du Moulin. .
La Gravière du Moulin 7 Route de Frangey Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ciné plein air
L’événement Ciné plein air Lézinnes a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois