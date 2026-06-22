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AGENDA · Ratières

Ciné plein-air Louise Violet Ratières

jeudi 30 juillet 2026 · Ratières

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Place du village
Ville
26330 Ratières
Département
Drôme
Tarif

Ratières

Ciné plein-air Louise Violet

Place du village Ratières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30 23:45:00

Date(s) :
2026-07-30

Projection du film Louise Violet proposée par la communauté de communes Porte de DrômArdèche en partenariat avec le ciné Galaure.
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Place du village Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65  contact@portededromardeche.fr

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English :

Screening of the film Louise Violet, presented by the Porte de Drôme-Ardèche Community of Municipalities in partnership with the Galaure Cinema.

L’événement Ciné plein-air Louise Violet Ratières a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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