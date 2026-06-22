Informations pratiques

Ratières

Ciné plein-air Louise Violet

Place du village Ratières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30 23:45:00

Date(s) :

2026-07-30

Projection du film Louise Violet proposée par la communauté de communes Porte de DrômArdèche en partenariat avec le ciné Galaure.

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Place du village Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 contact@portededromardeche.fr

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English :

Screening of the film Louise Violet, presented by the Porte de Drôme-Ardèche Community of Municipalities in partnership with the Galaure Cinema.

L’événement Ciné plein-air Louise Violet Ratières a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche