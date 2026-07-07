Informations pratiques

L’Herbergement

CINE PLEIN-AIR Projection de courts-métrages

Place de l’Église L’Herbergement Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:45:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

.

Place de l’Église L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire +33 7 50 50 76 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CINE PLEIN-AIR Projection de courts-métrages L’Herbergement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu