AGENDA · L'Herbergement
CINE PLEIN-AIR Projection de courts-métrages L’Herbergement
dimanche 12 juillet 2026 · L'Herbergement
Informations pratiques
L’Herbergement
CINE PLEIN-AIR Projection de courts-métrages
Place de l’Église L’Herbergement Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:45:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
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Place de l’Église L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire +33 7 50 50 76 95
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English :
L’événement CINE PLEIN-AIR Projection de courts-métrages L’Herbergement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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