UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · L'Herbergement

CINE PLEIN-AIR Projection de courts-métrages L’Herbergement

dimanche 12 juillet 2026 · L'Herbergement

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
21:45:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
85260 L'Herbergement
Département
Vendée
Tarif

L’Herbergement

CINE PLEIN-AIR Projection de courts-métrages

Place de l’Église L’Herbergement Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:45:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

  .

Place de l’Église L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire +33 7 50 50 76 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CINE PLEIN-AIR Projection de courts-métrages L’Herbergement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

À voir aussi à L'Herbergement (Vendée)