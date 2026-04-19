CINÉ PLEIN AIR SPÉCIAL ENFANT Pailhès
CINÉ PLEIN AIR SPÉCIAL ENFANT Pailhès mardi 25 août 2026.
Pailhès
CINÉ PLEIN AIR SPÉCIAL ENFANT
Pailhès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Ouverture des portes à 19h30. Spectacle jeune public Souffle dans le vent de la Compagnie Belly Button.
A la nuit tombée, diffusion du film Mufasa . L’association Les Petits Pailhessois tiendra buvette et restauration. Entrée libre.
Ouverture des portes à 19h30. Spectacle jeune public Souffle dans le vent de la Compagnie Belly Button.
A la nuit tombée, diffusion du film Mufasa . L’association Les Petits Pailhessois tiendra buvette et restauration. Entrée libre. .
Pailhès 34490 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84
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English :
Doors open at 7:30pm. Young-audience show Souffle dans le vent by Compagnie Belly Button.
At nightfall, showing of the film Mufasa . Les Petits Pailhessois association will provide refreshments and snacks. Admission free.
L’événement CINÉ PLEIN AIR SPÉCIAL ENFANT Pailhès a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT AVANT-MONTS
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