Pailhès

CINÉ PLEIN AIR SPÉCIAL ENFANT

Pailhès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Ouverture des portes à 19h30. Spectacle jeune public Souffle dans le vent de la Compagnie Belly Button.

A la nuit tombée, diffusion du film Mufasa . L’association Les Petits Pailhessois tiendra buvette et restauration. Entrée libre.

Ouverture des portes à 19h30. Spectacle jeune public Souffle dans le vent de la Compagnie Belly Button.

A la nuit tombée, diffusion du film Mufasa . L’association Les Petits Pailhessois tiendra buvette et restauration. Entrée libre. .

Pailhès 34490 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

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English :

Doors open at 7:30pm. Young-audience show Souffle dans le vent by Compagnie Belly Button.

At nightfall, showing of the film Mufasa . Les Petits Pailhessois association will provide refreshments and snacks. Admission free.

L’événement CINÉ PLEIN AIR SPÉCIAL ENFANT Pailhès a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT AVANT-MONTS