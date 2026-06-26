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PAILHÈS EN FÊTE Pailhès

PAILHÈS EN FÊTE Pailhès samedi 1 août 2026.

Ville
34490 Pailhès
Département
Hérault
Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif
12 12

Pailhès

PAILHÈS EN FÊTE

Pailhès Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Fête du village de Pailhes. Samedi 1er Août. Repas organisé par le comité des fêtes, réservations obligatoires au 0627732721 ou 0781583502. Manèges, food truck et bal animé par la chanteuse Cécilia Cols. Venez nombreux passer un bon moment avec nous.
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Pailhès 34490 Hérault Occitanie +33 6 27 73 27 21 

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English :

Pailhes Village Festival. Saturday, August 1. Meal organized by the festival committee; reservations required at 0627732721 or 0781583502. Carousels, food trucks, and a dance party featuring singer Cecilia Cols. Come one, come all—let’s have a great time together!

L’événement PAILHÈS EN FÊTE Pailhès a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT AVANT-MONTS

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