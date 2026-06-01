Ciné Plein Air > Stubby, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx

Ciné Plein Air > Stubby Samedi 19 septembre, 21h00 Musée du fort de la Pompelle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Ciné Plein Air organisé par la Direction de la Culture et du Patrimoine de Reims, le Musée du Fort de la Pompelle et la ville de Reims en collaboration avec La Pellicule Ensorcelée.

Rendez-vous le samedi 19 septembre 2026 à 21h, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, pour la projection en plein air du film Stubby !

Stubby

2018 | 85 min | États-Unis / Irlande / France / Canada

Réalisation : Richard Lanni

Résumé :

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme soldat. A son retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent ! Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est pas d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.

Projection gratuite – Tout public.

Musée du fort de la Pompelle Route de Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx Puisieulx 51500 Marne Grand Est 03 26 49 11 85 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle [{« link »: « https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle/ »}, {« link »: « https://www.reims.fr/ »}, {« link »: « https://lapelliculeensorcelee.org/agenda/cine-plein-air-stubby/ »}] Haut lieu de la défense de Reims et de la Première Guerre mondiale dans le nord-est de la France, le musée du Fort de la Pompelle retrace, à travers une scénographie entièrement rénovée, les grandes étapes de son histoire, de 1883 à nos jours.

L’exceptionnelle collection de casques Friesé, unique au monde, ainsi que les uniformes et les objets de la vie quotidienne des soldats plongent le visiteur dans un lieu de mémoire émouvant, où se révèlent à la fois l’expérience des hommes et la dureté des combats de la Grande Guerre en Champagne.

Ciné Plein Air organisé par la Direction de la Culture et du Patrimoine de Reims, le Musée du Fort de la Pompelle et la ville de Reims en collaboration avec La Pellicule Ensorcelée.

© Stubby de Richard Lanni