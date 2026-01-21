Ciné-rencontre à Figeac chauves-souris, les sentinelles de la forêt Figeac

Ciné-rencontre à Figeac chauves-souris, les sentinelles de la forêt

Astrolabe, 2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Début : 2026-02-01 11:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Documentaire de Claire Judrin, écrit en collaboration avec Camille Robert et Laurent Tillon (52’)

Documentaire de Claire Judrin, écrit en collaboration avec Camille Robert et Laurent Tillon (52’)

Une plongée au cœur des perceptions des espèces. Mêlant connaissances scientifiques et immersions sensorielles, pour renouveler notre regard sur ces “êtres” vivants avec lesquels nous cohabitons sans toujours bien les connaître. Entre science et poésie, nous sommes invité à repenser notre relation à la nature, à l’heure où la survie de notre espèce dépend de celle des animaux, plantes et paysages qui la composent

.

Astrolabe, 2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

Documentary by Claire Judrin, written in collaboration with Camille Robert and Laurent Tillon (52?)

A dive into the heart of species perceptions

