Ciné-rencontre Annie Colère Rue Amiral Courbet Saint-Astier
lundi 28 septembre 2026 · Rue Amiral Courbet · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Ciné-rencontre Annie Colère
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:30:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Projection du film Annie Colère .
À l’occasion de la Journée mondiale pour le droit à l’avortement. En présence du Planning Familial 24 Dordogne et de la Maison des Femmes de Dordogne.
À 20h30 au centre culturel La Fabrique.
Tarifs habituels du cinéma.
La Fabrique 05 53 02 41 99
Projection du film Annie Colère de Blandine Lenoir.
À l’occasion de la Journée mondiale pour le droit à l’avortement. En présence du Planning Familial 24 Dordogne et de la Maison des Femmes de Dordogne.
À 20h30 au centre culturel La Fabrique.
Tarifs habituels du cinéma.
La Fabrique 05 53 02 41 99 .
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-rencontre Annie Colère
Screening of the film %AB Annie Col%E8re %BB.
%C0 In observance of World Abortion Rights Day. In collaboration with Planning Familial 24 Dordogne and the Maison des Femmes de Dordogne.
At 8:30 p.m. at the La Fabrique cultural center.
Regular movie theater prices apply.
La Fabrique 05 53 02 41 99
L’événement Ciné-rencontre Annie Colère Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Saint-Astier (Dordogne)
- Marché de Saint-Astier Saint-Astier 10 septembre 2026
- Sortie Séniors AASE Saint-Astier 10 septembre 2026
- Festival Les Farfelus Saint-Astier 12 septembre 2026
- Vide-grenier et marché aux plantes Saint-Astier 13 septembre 2026
- Marché de Saint-Astier Saint-Astier 17 septembre 2026