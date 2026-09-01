Ciné-rencontre Annie Colère Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Ciné-rencontre Annie Colère

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 20:30:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Projection du film Annie Colère .

À l’occasion de la Journée mondiale pour le droit à l’avortement. En présence du Planning Familial 24 Dordogne et de la Maison des Femmes de Dordogne.

À 20h30 au centre culturel La Fabrique.

Tarifs habituels du cinéma.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Projection du film Annie Colère de Blandine Lenoir.

À l’occasion de la Journée mondiale pour le droit à l’avortement. En présence du Planning Familial 24 Dordogne et de la Maison des Femmes de Dordogne.

À 20h30 au centre culturel La Fabrique.

Tarifs habituels du cinéma.

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

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English : Ciné-rencontre Annie Colère

Screening of the film %AB Annie Col%E8re %BB.

%C0 In observance of World Abortion Rights Day. In collaboration with Planning Familial 24 Dordogne and the Maison des Femmes de Dordogne.

At 8:30 p.m. at the La Fabrique cultural center.

Regular movie theater prices apply.

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Ciné-rencontre Annie Colère Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-18 par Vallée de l’Isle en Périgord