Sortie Seniors AASE Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Sortie Seniors

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 09:30:00

fin : 2026-09-01 13:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Sortie au Moulin de Duellas St Martial d’Artenset balade en Gabare.

9h30 13h, départ de St Astier à l’AASE.

5€ sur inscription.

AASE 05 53 54 02 40

Sortie au Moulin de Duellas St Martial d’Artenset balade en Gabare.

9h30 13h, départ de St Astier à l’AASE.

5€ sur inscription.

AASE 05 53 54 02 40 .

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40

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English : Sortie Seniors

Outing to %AB Moulin de Duellas %BB in St Martial d’Artens and a Gabare boat ride.

9:30 a.m. 1:00 p.m., departing from St. Astier at the AASE.

5? registration fee.

AASE 05 53 54 02 40

L’événement Sortie Seniors Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord