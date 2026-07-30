Sortie Seniors AASE Saint-Astier
mardi 1 septembre 2026 · AASE · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Sortie Seniors
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 09:30:00
fin : 2026-09-01 13:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Sortie au Moulin de Duellas St Martial d’Artenset balade en Gabare.
9h30 13h, départ de St Astier à l’AASE.
5€ sur inscription.
AASE 05 53 54 02 40
Sortie au Moulin de Duellas St Martial d’Artenset balade en Gabare.
9h30 13h, départ de St Astier à l’AASE.
5€ sur inscription.
AASE 05 53 54 02 40 .
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40
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English : Sortie Seniors
Outing to %AB Moulin de Duellas %BB in St Martial d’Artens and a Gabare boat ride.
9:30 a.m. 1:00 p.m., departing from St. Astier at the AASE.
5? registration fee.
AASE 05 53 54 02 40
L’événement Sortie Seniors Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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