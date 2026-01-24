Ciné-Rencontre Chaplin, le génie de la liberté Cinéma Liberty Monsempron-Libos
Ciné-Rencontre Chaplin, le génie de la liberté Cinéma Liberty Monsempron-Libos vendredi 30 janvier 2026.
Ciné-Rencontre Chaplin, le génie de la liberté
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Diffusion du film Chaplin, le génie de la liberté , suivie d’un échange avec Yves Jeuland, co-réalisateur.
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
English : Ciné-Rencontre Chaplin, le génie de la liberté
Screening of the film Chaplin, le génie de la liberté , followed by a discussion with co-director Yves Jeuland.
