Ciné rencontre Compostelle Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Montendre

Ciné rencontre Compostelle

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Projection du film Compostelle marcher pour sauver . Inspiré d’une histoire vraie.

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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

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English :

Screening of the film Compostela: Walking to Save . Inspired by a true story.

L’événement Ciné rencontre Compostelle Montendre a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge