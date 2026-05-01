Ciné rencontre Compostelle Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Ciné rencontre Compostelle Cinéma Andronis de Montendre Montendre vendredi 8 mai 2026.
Montendre
Ciné rencontre Compostelle
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:45:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Projection du film Compostelle marcher pour sauver . Inspiré d’une histoire vraie.
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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
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English :
Screening of the film Compostela: Walking to Save . Inspired by a true story.
L’événement Ciné rencontre Compostelle Montendre a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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