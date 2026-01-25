Ciné-Rencontre Festival Télérama À Pied d’oeuvre L’étoile cinéma Semur-en-Auxois

Ciné-Rencontre Festival Télérama À Pied d’oeuvre

L’étoile cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Comédie dramatique française de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen (1h32).

Prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise 2025.

Paul, photographe à succès, abandonne tout pour se consacrer à l’écriture et découvre la pauvreté. Il découvre aussi qu’achever un texte ne veut pas dire être publié, qu’être publié ne veut pas dire être lu, qu’être lu ne veut pas dire être aimé, et qu’être aimé ne veut pas dire avoir du succès .

Dans cette adaptation de l’autobiographie de Franck Courtès, la réalisatrice filme avec sincérité le combat d’un artiste contre la lente et insidieuse descente vers la perte de confort, l’isolement social et la précarité, illustrant ainsi la difficulté de vivre de son art dans notre société moderne. .

L’étoile cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 62 44 etoile.cinema@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Rencontre Festival Télérama À Pied d’oeuvre

L’événement Ciné-Rencontre Festival Télérama À Pied d’oeuvre Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-01-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)