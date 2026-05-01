Échos des Andes, musiques Latines à l’Atelier Contreforme Atelier Contreforme Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Échos des Andes, musiques Latines à l’Atelier Contreforme

Atelier Contreforme 20 rue de Paris Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Marcela (céramiste) et Ulysse (sculpteur) ouvrent les portes de l’atelier Contreforme, leur espace de création, pour une soirée inédite autour des musiques latines !

La Mala Fé (jazz latin, Semur-en-Auxois), Pehoé (rock folk 70’s chilien, Lyon) et DJ Buena Vibra (cumbia, salsa, musiques colombiennes, Dijon) vous feront danser et voyager à travers les musiques du continent Sud-Américain et de sa majestueuse Cordillère des Andes !

Possibilité de grignoter sur place cuisine chilienne et péruvienne

Entrée à partir de 5 euros (gratuit pour les -18 ans)

Pehoé

Né d’un voyage marquant au Sud de l’Amérique Latine, Pehoé puise son inspiration des paysages, des rencontres et de la musique découverte au fil des mois passés entre Santiago, la Patagonie et l’Altiplano.

Inspiré par des figures mythiques de la scène rock/folk chilienne des 70’s telles que Los Jaivas ou Inti-Illimani, le groupe revisite cet héritage musical à travers une sensibilité propre et en y insufflant une nouvelle énergie.

À travers ses interprétations, Pehoé propose un hommage singulier à la scène rock et folk latino-américaine, en croisant guitares électriques et instruments andins, percussions latines et textes poétiques.

Il invite à un voyage sonore contrasté, profond et émouvant, avec la musique comme langage universel et pour message la solidarité, la mémoire d’évènements passés, l’émerveillement et la joie.

Composition du groupe

Elyn Walter Chant, Quena, Zampoña (Flûte de Pan), Guitare électrique

Edgar Lepetit Basse, Charango, Zampoña

Quentin Michel Guitare électrique

Coline Godinot Chant, synthétiseurs

Léo Grill Congas, Timbales et Percussions

Matthieu Mercky Batterie, Quena

https://www.instagram.com/pehoelabanda/

La Mala Fé

La Mala fé, c’est un compromis musical et culturel intimiste entre Candombe, Tumbao, Jazz, Tango y Folclore argentino. Le son troublant du Fender Rhodes, le jeu incisif du cajon flamenco et une voix brute vous transporteront dans un univers étrange mais chaleureux. Si la musique est un langage universel, chaque lieu à son accent et ses spécificités. S’adapter impose certains compromis pour arriver à ses fins, c’est le postulat de La Mala Fé… Les puristes se questionneront sur la démarche, pas nous. Depuis que le son est son, les peuples se rencontrent et partagent leur cultures et leurs langages… Si la tradition actuelle a bien été contemporaine d’une époque, nous sommes tous faiseurs des traditions de demain… Ni tout noir, ni tout blanc, métissés jusqu’au style, on n’impose pas, non… on suggère.

Composition du groupe

Manu Cáceres chant, percussions

Richard Morlet piano

Buena Vibra (DJ set)

Ivan Rua aka BuenaVibra est à la fois réalisateur audiovisuel, musicien et DJ colombien. Installé à Dijon et cofondateur du label indépendant Llorona Records , il trouve la synthèse entre rythmes traditionnels et sons actuels. BuenaVibra dévoile une sélection musicale capable de vous faire tenir un voyage transatlantique, entre l’Afrique et les Caraïbes, la cote pacifique de sa natal Colombie, en passant par les plages de Rio, les discothèques de Lagos et les entrepôts de Chicago et Detroit.

https://www.instagram.com/buenavibradj/ .

Atelier Contreforme 20 rue de Paris Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté pehoelabanda@gmail.com

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English : Échos des Andes, musiques Latines à l’Atelier Contreforme

L’événement Échos des Andes, musiques Latines à l’Atelier Contreforme Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-02 par OT des Terres d’Auxois