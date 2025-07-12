Visite du jardin des Clématites, Jardin des Clématites, Semur-en-Auxois

Visite du jardin des Clématites 6 et 7 juin Jardin des Clématites Côte-d’Or

Tarif : 5 € au profit de l’association Jardin & Santé / Gratuit pour les moins de 16 ans | Déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce jardin de charme d’inspiration anglaise est situé au pied des remparts de grès rose de la ville médiévale, face à l’Armançon qui coule en contrebas.

C’est un jardin en restanques qui a le charme d’un jardin anglais par sa conception et le soin dont il fait l’objet.

Le jardin en terrasses est desservi par de petits escaliers ourlés de fleurs et de feuillages en toutes saisons.

Les clématites et les rosiers enrubannent les murets de pierre, dansent dans les arbustes variés et, une fois la colline gravie, un banc niché au creux du coteau nous offre une vue délicieuse sur les toits patinés,les autres jardins et les terrasses s’élevant de l’autre côté de la rivière.

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite (une cinquantaine de marches à monter).

Jardin des Clématites 11 rue des Tanneries 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0608514685 Jardin à l’Anglaise en terrasses entre l’Armançon et les remparts de la ville médiévale. C’est un jardin en restanques qui a le charme d’un jardin Anglais par sa conception et le soin dont il fait l’objet. Parking facile le long de la rivière

Ce jardin de charme d’inspiration anglaise est situé au pied des remparts de grès rose de la ville médiévale, face à l’Armançon qui coule en contrebas.

© E. V. Francisco