Daudan et ses amis ensemble pour UNICEF Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Daudan et ses amis ensemble pour UNICEF

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

2026-01-31

Concert du chanteur, auteur et compositeur René Daudan au profit de l’UNICEF avec la participation de nombreux amis artistes.

Association René Daudan chante

René Daudan restaure des paysages qui ont vécu, parfois souffert, mais qui restent dans la mémoire et dont seuls les gens de la campagne peuvent ressentir l’enracinement en eux. Chaque texte est un rappel aux sources et un appel au ressourcement pour les autres. Et puis il y a les mots à l’opposé de la vilaine mode à user d’un vocable familier et parfois violent. Le monde transite ses malaises dans notre vocabulaire qui se dépouille de tout sentiment et de toute douceur pour ne devenir que vindicatif, dénonciateur et souvent accusateur.

Avec lui, au contraire, l’âme retrouve un havre de paix, de bon sens et d’humanité. Et puis quand il célèbre les savoir-faire, il me fait penser à Vincenot. Nougaro était encore parmi nous, je le verrais bien dire avec René, il y a autant de volupté dehors que Daudan. Bon vent à lui, entre terre et ciel, ses deux inspirateurs. [Philippe Bertrand] .

