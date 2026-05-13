Sans Cible, Musée municipal Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois
Sans Cible, Musée municipal Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois samedi 23 mai 2026.
Sans Cible Samedi 23 mai, 17h00 Musée municipal Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Sur la thématique de l’esclavage et de la liberté, des élèves de 5e du collège Perceret ont écrit des textes à partir d’une oeuvre exposée au musée…
Musée municipal Semur-en-Auxois 3 rue JEan-Jacques collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.musee-semur-en-auxois.com/ https://www.facebook.com/museedesemurenauxois;https://www.instagram.com/musee.semur/
Sur la thématique de l’esclavage et de la liberté, des élèves de 5e du collège Perceret ont écrit des textes à partir d’une oeuvre exposée au musée…
©musée semur
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