Les samedis du musée Musée Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Les samedis du musée

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Balade commentée suivie d’un atelier d’arts plastiques avec l’artiste plasticienne Raphaëlle Lavaud-Bonnard sur la thématique de la liberté et de l’esclavage ! .

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Les samedis du musée

L’événement Les samedis du musée Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)