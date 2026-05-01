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Lumière et pastel Office de Tourisme Salle Virot Semur-en-Auxois

Lumière et pastel Office de Tourisme Salle Virot Semur-en-Auxois jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme Salle Virot

Adresse : 2 place Gaveau

Ville : 21140 Semur-en-Auxois

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Semur-en-Auxois

Lumière et pastel

Office de Tourisme Salle Virot 2 place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14 2026-06-01

Exposition d’Edith Vachez-Cochard
Ce qui me plaît dans la peinture c’est faire surgir la Lumière dans les regards pour que l’âme se révèle d’où mon plaisir des portraits qu’ils soient humains ou animaux, la lumière dans les paysages ou les natures mortes.   .

Office de Tourisme Salle Virot 2 place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 24 70 29  kinesi.edithvachez@orange.fr

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English : Lumière et pastel

L’événement Lumière et pastel Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-30 par OT des Terres d’Auxois

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