Lumière et pastel Office de Tourisme Salle Virot Semur-en-Auxois
Lumière et pastel Office de Tourisme Salle Virot Semur-en-Auxois jeudi 14 mai 2026.
Semur-en-Auxois
Lumière et pastel
Office de Tourisme Salle Virot 2 place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-06-01
Exposition d’Edith Vachez-Cochard
Ce qui me plaît dans la peinture c’est faire surgir la Lumière dans les regards pour que l’âme se révèle d’où mon plaisir des portraits qu’ils soient humains ou animaux, la lumière dans les paysages ou les natures mortes. .
Office de Tourisme Salle Virot 2 place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 24 70 29 kinesi.edithvachez@orange.fr
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English : Lumière et pastel
L’événement Lumière et pastel Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-30 par OT des Terres d’Auxois
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